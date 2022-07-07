Kent merkezi Alakova Mahallesi'nde besicilik yapan 30 yaşındaki Tombeki, 9 yıl önce çiftliğine getirdiği deve yavrularını yetiştirmeye başladı.

Bu zamana kadar 13 deve yetiştiren Tombeki, tesisin önünde demirle çevrili alanda eliyle beslediği hayvanlar, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Tombeki, kurbanlık bakmaya gelenlerin de ilgilendiği hayvanları hobi amaçlı beslediğini söyledi.

Yaklaşık 9 yıl önce aldığı iki deve yavrusunu büyükbaş hayvanlarının olduğu tesise getirdiğini anlatan Tombeki, şöyle konuştu:

"Develeri keyifle besliyorum. Mübarek hayvan, onları seviyorum. Çok ilgi çekiyor. Tesisimiz işlek caddeye bakıyor. Develer buradan geçen insanların dikkatini çekiyor. Arabalar duruyor, insanlar geliyor bakıyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Sürekli burada tutmuyorum özel ve rahat bir yeri var. Bakım ve beslemesiyle kendim ilgileniyorum. Yoncayı, otu ve yayılımı çok seviyorlar. Bu tesisin etrafındaki otlardan yolup veriyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Kaba yem de tüketiyorlar. Şu anda 3 devemiz var."