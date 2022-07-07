Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan'ın yanı sıra Kars ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 zanlıdan 6'ı gözaltına alındı.
Kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ardahan Uyuşturucu
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