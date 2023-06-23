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Güncel
İHA 23.06.2023 17:46

Van’da ‘Toplumun Temeli Aile' semineri düzenlendi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince ‘Toplumun Temeli Aile’ semineri düzenledi.

Van’da ‘Toplumun Temeli Aile' semineri düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi bilgilendirici aile içi seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevede Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli’nde ‘Toplumun Temeli Aile’ semineri düzenledi. Seminere Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Van Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Şaban Karasakal, katılımcılara ailenin önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, sevgi, saygı, sadakat ve Peygamber Efendimizin aile hayatı konularından çeşitli bilgiler verdi. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu.

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