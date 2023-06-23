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Güncel
AA 23.06.2023 17:40

Kırşehir'den son hac kafilesi yola çıktı

Kırşehir'den 46 kişilik son hac kafilesi de kutsal topraklara uğurlandı.

Kırşehir'den son hac kafilesi yola çıktı

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Kırşehir'den hacca gidecek son kafile için Cacabey Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlilerinin okuduğu ilahi, tekbir ve salavatlarla hacı adaylarının yanı sıra yakınları da duygusal anlar yaşadı.

Programda konuşan İl Müftü Vekili Sami Özgün, hacı adaylarının kutsal yolculukta zihnen, fikren, kalben maneviyata ve ibadetlere yoğunlaşması gerektiğini anımsatarak, haclarının kabulünü ve salimen dönmelerini temenni etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hac ibadetini yerine getirmek üzere 46 kişiden oluşan son kafile kutsal topraklara yolcu edildi.

Hacı adayları, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkacak uçakla kutsal topraklara gidecek.

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