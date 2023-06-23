Yalova temmuz ayında 3 ayrı festivale ev sahipliği yapacak

Temmuz ayında başlayacak festivallerle ilgili müdürlükte açıklama yapan Karatekin, Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Uluslararası Halk Dansları Festivali ve Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması'nın 3-8 Temmuz'da gerçekleşeceğini ifade etti.

Karatekin, 12-17 Temmuz'da ise Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali'nin kortej yürüyüşüyle başlayacağını ve folklor ekiplerinin kentin çeşitli bölgelerinde halk oyunu gösterileri yapacağını bildirdi.

Temmuz ayının son festivalinin Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından 18-23 Temmuz'da bu yıl 26.'sı düzenlenecek Türk Boyları Şöleni olacağını aktaran Karatekin, şöyle konuştu:

"Yalova, Türkiye nüfusunun bütün özelliklerini barındıran, ülkemizin her coğrafyasından gelmiş insanın, aynı zamanda imparatorluk coğrafyasından, Anadolu'nun dışındaki yerleşim yerlerinden insanımızı barındıran bir yer. Dolayısıyla çok kültürlüğü öne çıkıyor. Aynı şekilde ilimizde bulunan folklor dernekleri her yıl 3 ayrı festivali temmuz ayında gerçekleştiriyorlar. 3-8 Temmuz'da TUFAG'ın yaptığı bir festival var. Burada dünyanın çeşitli ülkelerinden folklor ekipleri geliyor ve ilimizde kendi kültürlerini gösteriyorlar. Yine 12-17 Temmuz'da Kuzey Kafkas Kültür Derneğimiz Kafkasya bölgesinden değişik kültürlerin burada halk oyunlarını sergiliyorlar. 18-23 Temmuz'da da YAFEM Türk dünyasından bütün farklı kültürleri, folklor ekiplerini getiriyorlar. Aynı zamanda YAFEM sadece folklor ekiplerinin değil gazeteciler buluşması, genç liderler buluşması gibi farklı konseptlerde de festivalini çeşitlendiriyor. O bakımdan yazın çiçekleri, doğasıyla öne çıkan Yalova, kültürel zenginliklerin de yeşerdiği bir şehir haline geliyor. Çok hareketli dinamik bir şehir. Bu güzellikleri görmek isteyenleri Yalova'mıza bekliyorum"