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Güncel
DHA 23.06.2023 16:46

Samsun’da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

Samsun’da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki 10 ikamet ve 1 iş yerine, eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 11 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet hassas terazi, 8 adet dolu fişek ve 17 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili S.T., E.K., S.Ö., F.B., S.T., F.K., G.D., ve B.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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