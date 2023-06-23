Bartın Valisi Arslan: Amasra'da sel izleri silindi, misafirlerimizi bekleriz

2 gün önce yoğun yağmur sonrası Amasra ilçesi Kum Mahallesi'ndeki Horhor Deresi'nin taşmasıyla 50 işyeri ve evin alt katlarında su baskını yaşandı.



Ekipleri hızlı müdahalesiyle selin izlerinin silindiği bölgede Bartın Valisi Nurtaç Arslan incelemelerde bulundu. Sel sonrasında hızlı bir şekilde ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Vali Arslan, selin izlerinin silindiğini ve Amasra'ya Kurban Bayramı Tatili'nde tatilcileri beklediklerini söyledi. Vali Arslan, "Salı günü ilimizde etkili olan sağanak yağışlar neticesinde maalesef Amasra ilçemizin içerisinde Horhor Deresi'nin taşması sonucu, bazı evlerimiz ve iş yerlerimizde su baskınları yaşadık. Biz olaya anında müdahale ettik. Amasra Belediyemiz, Bartın Belediyemiz Orman İşletme Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İl Özel İdaremizin ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu bu süreci en kısa zamanda toparladık. Bugün olayın üzerinden 2 gün geçti, her türlü tedbirimizi aldık ve ilçemizi bayrama hazır hale getirdik. Amasra ilçemize gelecek bayramla misafir edeceğimiz bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Amasra bayrama hazır, onları burada misafir etmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.