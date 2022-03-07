Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör örgütlerine operasyon
Van'da terör örgütleri Fetullahçı Terör Örgütü ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 PKK/KCK ve 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele Van
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