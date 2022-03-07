Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 PKK/KCK ve 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.