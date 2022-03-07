Adana'nın Seyhan ilçesinde bir inşaat alanına hırsızlık şüphelisi iki kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Vatandaşlar ekipler gelinceye kadar şüphelileri yakalamak isteyince arbede çıktı. Sopanın kullanıldığı arbede sırasında bir kişi ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açınca şüphelilerden biri kaçtı, diğeri ise yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı, çevrede yapılan aramada 3 boş kovan bulundu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.