Kent genelindeki marketlerde denetim yapan ekipler, market raflarındaki etiketleri inceleyerek aşırı fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaptı ayrıca market depolarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri tarafından daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile mevcut fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmeler için, yasal işlem başlatılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Ayrıca belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin kendi sorumluluk sahalarında gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalışırken, vatandaşların da bu tür şikayetleri olduğu takdirde Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğüne başvurabilecekleri bilgisi paylaşıldı.