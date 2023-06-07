Van'da sağlık çalışanları, depremzedeler için türküler söyledi

Merkezde görevli sağlık personelinden oluşan koro, depremzede ailelere destek vermek, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği konseri düzenledi.

Mesaileri dışında bir araya gelip prova yapan sağlık çalışanları, çeşitli türküler söyledi.

Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



"Birlik, beraberlik ve dayanışma adına en güzel örneklerden birini Vanlı hemşehrilerimiz verdi"

Van ekibi olarak depremden etkilenen Malatya'da görev yaptıklarını belirten Balcı, "Yaklaşık 5 bin Vanlı hemşerimiz iki ay boyunca çalıştı. Ümit hocam ve ekibi, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız da çok fedakarca çalıştı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma adına en güzel örneklerden birini Vanlı hemşehrilerimiz verdi. Onlarla da gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden de sağlık personelinin dinlenme zamanlarından feragat ederek çalışma yürüttüklerini dile getirerek depremlerden etkilenen yaklaşık 4,5 milyon çocuğun psikososyal travma geçirdiğini ve onlara destek olunması gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, üniversitede görevli akademisyenler, idari personel, depremzede aileler ve vatandaşlar katıldı.