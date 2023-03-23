Açıklamalarda bulunan Van Lokantacılar Fırıncılar - Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ülke genelinde 320 gram pide fiyatını azami 10 TL olarak açıkladığını hatırlatarak, “Van fırıncı esnafı olarak yaptığımız istişarelerden sonra 320 gram ramazan pidesini 9 TL olarak belirlemiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz toplantılar sonucu maliyetlerin artmasına rağmen Van Lokantacılar Fırıncılar - Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası olarak 320 gram ramazan pidesinin vatandaşlarımız düşünülerek daha uygun fiyata satılmasına karar verilmiştir” dedi.