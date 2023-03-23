Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu 2 günlük çalışmayla açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 2 gün süren çalışmasıyla açıldı.
İlçeye 35 kilometre mesafedeki Gürkavak ve Bostancık köylerine ulaşımın sağlandığı yol, 2 gün önce 3 noktaya çığ düşmesi sonucu kapandı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, söz konusu bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, yer yer 5 metre karın bulunduğu yolu 2 günlük çalışmanın ardından açtı.
Köy sakinleri, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Hakkari
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