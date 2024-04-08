Van’da Ramazan Bayramı’nda hizmet verecek fırınlar belli oldu

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, bayramın ilk 3 gününde çalışacak ekmek fırınlarının tam listesi belirledi.
Bayramın birinci günü: Mis Tarım Ekmek Fabrikası, Polatlar 2 Ekmek Fabrikası, Van Gölü Fabrikası, Ünseli 4 Ekmek Fabrikası, Nur Güneş Ekmek Fabrikası, Köylüm Taş Ekmek Fabrikası, İstanbul Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, İskele Ekmek Fırını, Yusufoğlu Ekmek Fırını Fabrikası, Büyükşehir Ekmek Fabrikası, ve Başak Taş Ekmek Fırını hizmet verecek.
İkinci gün: Aslı Ekmek Fabrikası, Kardeşler Ekmek Fabrikası, Sofi Baba Taş Ekmek, Ünseli 2 Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Başak Taş Ekmek, Mis Ekmek Fabrikası, Şekerler Ekmek Fabrikası, Basit Taş Ekmek, Akköprü Taş, Elif Unlu Mamulleri, Numune Taş Ekmek, Trabzon 4, Yalçınkaya Ekmek Fabrikası, İstanbul Ekmek Fabrikası, Göktat Ekmek Fabrikası, ve İbrahimoğlu Ekmek Fabrikası hizmet verecek.
Üçüncü gün: Kardeşler Ekmek Fabrikası, Özberk Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fırını, Van Exsan, Polatlar 2, Ekmek Dünyası, Baydemir, Salkım Taş Ekmek, Gölbaşı Taş Ekmek, Yeni Şekerler, Başak Taş Ekmek, Kervan Taş Ekmek, İstanbul Ekmek Fırını, Uyaş Ekmek Fırını, Uyaş Ekmek Fabrikası, Kampüs Taş Ekmek Fabrikası, Huzur Taş Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu Ekmek Fabrikası, Sarmaşık Ekmek Fabrikası, Dostlar Taş Ekmek Fabrikası, Başit Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Ekmek Fabrikası, Sarı Başak Ekmek Fabrikası, Hacıoğlu, Çağdaş Ekmek Fabrikası, ve Ekmek Dünyası fırınları hizmet verecek.