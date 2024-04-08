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Güncel
İHA 08.04.2024 17:09

Ağrı'da ramazan şenlikleri

Ağrı'da çocuklar, ramazan ayında düzenlenen Kumbara Çocuk Şenlikleri'nde gönüllerince eğlendi.

Ağrı'da ramazan şenlikleri
[Fotograf: İHA]

Ağrı Valiliği himayesinde Proje Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen Ağrı Ramazan Şenlikleri kapsamında Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Şirinler ve Transformers gibi sevilen karakterlerle çocuklar eğlendi.

Vali Mustafa Koç, "Ramazan ayının manevi atmosferini daha da coşkulu hale getirmek ve çocuklarımıza unutulmaz bir ramazan yaşatmak için bu şenlikleri düzenledik. Şenliklerimizde çocuklar hem eğleniyor hem de ramazan ayının önemini öğreniyorlar. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ağrı'da ramazan şenlikleri

Kumbara Çocuk Şenlikleri'nde çocuklar, palyaço gösterileri, kukla tiyatrosu, el sanatları atölyeleri ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

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