Ağrı'da ramazan şenlikleri

Ağrı Valiliği himayesinde Proje Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen Ağrı Ramazan Şenlikleri kapsamında Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Şirinler ve Transformers gibi sevilen karakterlerle çocuklar eğlendi.

Vali Mustafa Koç, "Ramazan ayının manevi atmosferini daha da coşkulu hale getirmek ve çocuklarımıza unutulmaz bir ramazan yaşatmak için bu şenlikleri düzenledik. Şenliklerimizde çocuklar hem eğleniyor hem de ramazan ayının önemini öğreniyorlar. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kumbara Çocuk Şenlikleri'nde çocuklar, palyaço gösterileri, kukla tiyatrosu, el sanatları atölyeleri ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.