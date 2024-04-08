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Güncel
AA 08.04.2024 16:27

Kızılay Şırnak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yaptı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Şırnak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yaptı
[Fotograf: AA]

Silopi'de daha önceden belirlenen 35 ihtiyaç sahibi aileye ekipler gıda kolilerini dağıttı.

Yardımları alan aileler Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Şırnak Kızılay Şube Başkanı Muhittin Benek, Ramazan ayı dolayısıyla yardımlarının devam ettiğini söyledi:

''Şu ana kadar kent merkezi ve ilçelerde 1100 gıda kolisi dağıttık. Bunun dışında 200 aileye ekmek yardımında bulunuyoruz. 200 ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Yine 5 bin kişiyi bu saate kadar giydirdik. Halen devam ediyoruz. Bunun dışında Şırnak ve ilçelerinde toplamda 1660 kişiye 2000 lira olmak suretiyle nakdi zekat yardımında bulunduk''.

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Kızılay Ramazan Ayı Şırnak
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