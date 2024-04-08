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Güncel
AA 08.04.2024 16:24

Burdur'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

Burdur'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İl Emniyet Müdürlüğü çelengi bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Türk Polis Teşkilatı'nın dünyadaki değişim ve gelişimleri takip ettiğini, en son teknolojiyi kullanarak teknik ve fiziki açıdan her türlü donanıma ulaştığını söyledi.

Milletin her bir ferdinin can ve mal emniyeti için canı pahasına fedakarca ve cesaretle görev yaptıklarını vurgulayan Bitirik, "Türk polisi, kanunlardan ve milletimizden aldığı güçle devletin emriyle yürüttüğü görevleri, devletimizin tüm kuruluşları ile de işbirliği ve ahenk içerisinde yerine getirmektedir" dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve çok sayıda polis katıldı.

Törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Burdur Şehitliğini ziyaret etti.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

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