Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besliyor
[Fotoğraf:AA]
Van'da polis, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soğuk kış günlerinde yiyeceğe ulaşamayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personelince hayvanları koruma ve besleme faaliyeti gerçekleştirildi.
Etiketler: Van Sokak Hayvanları Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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