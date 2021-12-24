Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hayali polislik olan çocuk ziyaret edildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayali polislik olan çocuğu ziyaret ederek hediyeler verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayali polislik olan 7 yaşındaki Oğuzhan Altınel'i evinde ziyaret etti.
Ziyarette Oğuzhan'a çeşitli hediyeler verildi.
Etiketler: Mersin Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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