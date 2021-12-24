Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Grup Amirliği ekipleri, Kırgızistan uyruklu Şımırbayev Rahmetulla ve Şımırbayev Kubanıçbekiki'nin tatil için geldikleri ilçede macera yaşamak için çıktıkları Alanya Kalesi'ndeki kayalık bölgede mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kalenin Adam Atacağı mevkisindeki kayalıklardan çıkamayan turistler için 4 kişilik itfaiye ekibi seferber oldu. Gece saatlerine kadar mücadele eden ekipler, iki turisti bulundukları yerden çıkardı.

Soğuktan etkilenen Kırgız turistler, sağlık ekiplerine teslim edildi.