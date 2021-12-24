Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Topuk Yaylası'ndaki gölet buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.
Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1300 metre olan yaylada, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 7 dereceye düştü.
Topuk Yaylası'na gelenler, buz tutan göletin çevresinde yürüyüş yaptı, manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Düzce Kar Yağışı
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