Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
[Fotoğraf: AA]
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Galatasaray mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Ali Sami Yen Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Etiketler: Antalya Antalyaspor Galatasaray
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