Kırıkkale'de alınan bilgiye göre, Balışeyh ilçesinde Dinek Dağı'nda dolaşan bir kişi tarafından bulunarak, kentteki özel bir veteriner kliniğine getirilen kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için KKÜ Veteriner Fakültesine götürüldü.

Cerrahi Anabilim Dalı asistanı Merve Bakıcı, gazetecilere, minik dostlarının başına darbe aldığını tespit ettiklerini belirterek, "Getirildiğinde kafasında kanama vardı ve ödemliydi. Ayakta duramıyordu. Gerekli tedavilerine başladık ve çabucak toparlandı. Geldiği güne göre daha iyi. Sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salacağız." dedi.