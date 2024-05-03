Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 03.05.2024 09:22

Van’da mangal ve semaver satışları arttı

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına gitmeye başlarken Tarihi Sobacılar Çarşısı’nda da hareketlilik arttı.

Van’da mangal ve semaver satışları arttı
[Fotograf: İHA]

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar özellikle hafta sonu Van Gölü kıyısında yoğunluk oluşturuyor.

Burada mangal yapıp çay içmek isteyenler, Van’ın meşhur Sobacılar Çarşısı’nda da hareketliliğin artmasına neden oldu.

Kış sezonunda soba üretimi ve tamiratı yapan esnaf, havaların ısınmasıyla birlikte semaver ve mangal üretimine yoğunlaşıyor.

Konuya ilişkin konuşan imalatçı Metin Akcan, semaver ve mangal üretiminin son hızla devam ettiğini söyledi.

Üretim işini çocukluktan beri devam ettirdiğini ifade eden Akcan, “Bu bizim işimiz ve çekirdekten yetişmeyiz. Hangi mangalın kötü, hangi mangalın daha iyi yandığını biliyoruz. Mangalların kalitesi genellikle fiyat performansına bağlıdır. Pas konusunda müşterilerimize önerimiz; mangallarımızı kesinlikle suda yıkamıyoruz. Tel ızgaralarını ise rutubetten ve nemden koruyoruz” dedi. 

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Aksaray’da motosikletten düşen genç yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:58
Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:51
Mersin'de terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı
09:53
Bursa'da 98 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
09:35
ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu başlıyor
09:31
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1000'inci açık kalp ameliyatı
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor
FOTO FOKUS
Uzun süre ekrana bakmak farklı rahatsızlıklara sebebiyet verebilir
Uzun süre ekrana bakmak farklı rahatsızlıklara sebebiyet verebilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ