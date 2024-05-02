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Güncel
İHA 02.05.2024 19:32

Aksaray’da motosikletten düşen genç yaralandı

Aksaray’da aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yaralandı.

Aksaray’da motosikletten düşen genç yaralandı

Kaza, Şeyh Hamit Mahallesinde yaşandı. Motosikletiyle şehir merkezi istikametine seyreden M.E.Ş. (21), sokaktan önüne aniden çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Motorsiklet kontrolden çıkarken, sürücü düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne ambulansta ilk müdahale yapıldı. Hastaneye gitmeyi reddeden genç sürücü ambulanstaki tedavisinin ardından motosikletini de alıp olay yerinden ayrıldı.

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