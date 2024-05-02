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Güncel
AA 02.05.2024 18:49

Talas'ta antika fuarı düzenlenecek

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye, "Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" düzenleyecek.

Talas'ta antika fuarı düzenlenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ayın ikinci pazar günü "Harman Meydanı’nda Tarihi Yolculuk" sloganıyla hayata geçirilen antika pazarının ardından Talas Belediyesi, Kayseri'de "Antika Fuarı" düzenleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yüzlerce antikacı ile antikaseveri ilçede buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın, 1-2 Haziran'da gerçekleştirecek "Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı"nın hayırlı olmasını diledi.

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