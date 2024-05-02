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Güncel
AA 02.05.2024 18:16

Şarkışla'da çiftçilere "sarı pas" hastalığı uyarısı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, çiftçileri buğdaydaki sarı pas hastalığına karşı uyardı.

Şarkışla'da çiftçilere "sarı pas" hastalığı uyarısı

Topçu, ilçede sarı pas hastalığının erken görülmeye başladığını söyledi.

Tedbirlerin biran önce alınması gerektiğini belirten Topçu, "Yapılan arazi kontrollerimizde bazı tarlalarda hastalığa rastladık. Bu sene önceki yıllara göre hastalığa daha erken rastlandı." dedi.

Hastalığın genellikle haziran ayında ortaya çıktığını, bu yıl ise erken rastlanıldığını aktaran Topçu, "Bundan sonraki süreçte çiftçilerimiz pas ilacı atmalı, azot eksikliği olan yerde ilaçlama ve gübreleme yapmak zorundalar. Hastalık belirgin vaziyette kendisini gösteriyor." diye konuştu.

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