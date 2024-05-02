Şarkışla'da çiftçilere "sarı pas" hastalığı uyarısı

Topçu, ilçede sarı pas hastalığının erken görülmeye başladığını söyledi.

Tedbirlerin biran önce alınması gerektiğini belirten Topçu, "Yapılan arazi kontrollerimizde bazı tarlalarda hastalığa rastladık. Bu sene önceki yıllara göre hastalığa daha erken rastlandı." dedi.

Hastalığın genellikle haziran ayında ortaya çıktığını, bu yıl ise erken rastlanıldığını aktaran Topçu, "Bundan sonraki süreçte çiftçilerimiz pas ilacı atmalı, azot eksikliği olan yerde ilaçlama ve gübreleme yapmak zorundalar. Hastalık belirgin vaziyette kendisini gösteriyor." diye konuştu.