Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.05.2024 17:54

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca `Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale` sloganıyla yola çıkan mobil müze, Kilis'te ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na park etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Teknik Sorumlusu Necmi Can Akyıldız, müzenin 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi. Mobil müzenin 7 vitrinden oluştuğunu belirten Akyıldız, şunları kaydetti:

"3 gün boyunca Kilis'te kalacak müzemizin içinde 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu özellikle gençlerimize, kardeşlerimize ve tüm halkımıza iletmek amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergilenmekte. Müzeye tüm Kilis halkını bekliyoruz"

Akyıldız, tırın bundan sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Sivas ve Tokat'ı ziyaret edeceğini kaydetti. Mobil müzeyi gezen Hasan Uğurlu da çok etkilendiğini, müzenin tarihi genç kuşaklara aktarması açısından çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi
18:54
Bakan Bolat: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız
18:38
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:25
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
17:55
İsrail, 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ediyor
17:49
2 terörist teslim oldu
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portreleri Londra'da sergileniyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portreleri Londra'da sergileniyor
FOTO FOKUS
Boğazına simit takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Boğazına simit takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ