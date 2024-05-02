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Güncel
AA 02.05.2024 17:42

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı

Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde nisan ayında 234 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 353 şüpheliye yasal işlem yaptı.

Operasyonlarda, 50 kilo 899 gram sentetik uyuşturucu, 9 bin 98 uyuşturucu hap, 207 gram esrar, 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24’ü tutuklandı.

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