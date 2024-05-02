Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 02.05.2024 17:24

Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.

Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede, haklarında aranma kaydı bulunan 3 kişinin, saklandıkları adresler tespit edilerek eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda, çeşitli suçlardan toplamda 4 suç kaydından aranan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K.E. ve hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, tutuklandı. 

ETİKETLER
Osmaniye
Sıradaki Haber
Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Bilal, yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi
18:54
Bakan Bolat: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız
18:38
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:25
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
17:55
İsrail, 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ediyor
17:49
2 terörist teslim oldu
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portreleri Londra'da sergileniyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portreleri Londra'da sergileniyor
FOTO FOKUS
Boğazına simit takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Boğazına simit takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ