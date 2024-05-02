Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.



Bu çerçevede, haklarında aranma kaydı bulunan 3 kişinin, saklandıkları adresler tespit edilerek eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda, çeşitli suçlardan toplamda 4 suç kaydından aranan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K.E. ve hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, tutuklandı.