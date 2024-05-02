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Güncel
DHA 02.05.2024 17:15

Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Bilal, yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde komşularının köpeğinin saldırısına uğrayan Bilal Ç., başından ve kolundan yaralandı. Bilal Ç.’ın babası Hakim Ç., komşusundan şikayetçi oldu.

Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Bilal, yaralandı

Olay, 30 Nisan’da Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

M.A.'nın dışarı saldığı köpeği, sokakta oynayan Bilal Ç.'a saldırdı. Başından ve kolundan yaralanan Bilal Ç., çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilal Ç., ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden ve kuduz aşısı da yapılan Bilal Ç.’ın babası Hakim Ç., komşuları M.A.’dan şikayetçi oldu.

"Oğlum ölümden döndü"

Oğlunun dışarıda oyun oynarken komşularının vurdumduymazlığı yüzünden dışarı salınan köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Bu işin peşine bırakmayacağım. Komşumun yaptığı şey vurdumduymazlık. Oğlum ölümden döndü. Çok korkmuştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar oğlumu kurtarmasa belki de hayatını kaybedecekti. Şu an hastanede tedavisi sürüyor, hayati riski de devam ediyor. Bu başkasının evladı da olabilirdi, bu kendini bilmez insanların, köpeklerini sokağa saldıkları zaman dikkatli olmaları gerekiyor. Yetkililerin bu tür sokak köpekleriyle ilgili gerekli hassasiyeti göstermesini istiyorum” dedi.

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