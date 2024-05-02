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Güncel
İHA 02.05.2024 17:16

Bandırma'da motosiklet hırsızları tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen iki kişi tutuklandı

Bandırma'da motosiklet hırsızları tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.K. isimli vatandaş akşam saatlerinde park ettiği yerde motosikletini bulamayınca durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelen şüphelilerin yüzlerini kapatarak motosikleti çaldıklarını tespit etti. Yapılan kamera çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. B.K(20) ve K.B(20) isimli şahısların motosikleti Bursa'ya götürüp sattıkları ortaya çıktı.

B.K'nın daha önce aynı suçtan tutuklu olduğu belirlenirken, K.B Bandırma'da yakalanarak tutuklandı.

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