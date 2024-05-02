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Güncel
AA 02.05.2024 18:35

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü yaptı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla öğrenci topluluklarınca yürüyüş düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü yaptı

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile dövizlerle Rektörlük binasına kadar yürüdü.

Öğrencileri karşılayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gazze'deki katliama karşı duyarlıklarından dolayı onları tebrik etti.

Kızıltoprak, yaptığı konuşmada, ABD'deki üniversitelerde de Filistin'de akan kanın durması için eylemler yapıldığını anımsattı.

Türkiye ve bölgesinde, tüm insanlık coğrafyasında barış istediklerini belirten Rektör Kızıltoprak, "Umut ediyor ve bekliyorum; Amerika'daki vicdan sahibi öğrencilerin, öğretim üyelerinin harekete geçirdiği binlerce insanın vicdanı Filistin, Doğu Türkistan ve dünyanın her yerinde meydana gelen zulümleri sona erdirir." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüşün ardından Fen Edebiyat Fakültesi'nde Dr. Lütfü Özşahin, "Batı Medeniyetinin Temelleri ve İsrail" başlıklı konferans verdi.

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