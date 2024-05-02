Karaman'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı

Üniversite kütüphanesi önünde toplanan öğrencilere, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile akademisyenler de destek verdi.

Rektör Gavgalı, Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, bu duruma sessiz kalmayan öğrencilere teşekkür etti.

Topluluk adına konuşan Ömer İnanç ise dünyanın gözleri önünde Gazze'de bütün insanlık değerlerinin katledildiğini söyledi.

ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde Gazze'ye destek eylemlerinin yapılmaya başlandığını aktaran İnanç, "Bizler de üniversite öğrencileri olarak Amerika'da yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz."dedi.

Konuşmaların ardından kütüphane bahçesine çadır kuran öğrenciler, ellerindeki pankartlarla Gazze'ye destek sloganları attı, oturma eylemi gerçekleştirdi.