Az Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.11.2023 10:05

Van'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

Hematoloji servisinde tedavi gören çocuklara moral vermek isteyen hastane personelleri, konferans salonunu balon ve renkli kağıtlarla süsledi.

Personellerin desteğiyle hazırladıkları gösterileri sunan, şiirler okuyan çocuklar, palyaço gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik, çocuklara hediyelerinin dağıtılması, pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Hastane Başhekimi ve Çocuk Hemotoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Karaman, lösemi tedavisinde moralin önemli olduğunu, bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Löseminin tedavisi olan bir hastalık olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Çocukluk çağı kan kanserinin tedavisi mümkündür. Tanı konulduktan sonra ailenin desteği çok önemlidir. Çocukları iyileştirmek için doktordan hemşiresine, hasta bakıcısından personeline, sekreterinden güvenliğine kadar herkes özveriyle çalışıyor. Sürekli etkinlikler düzenleyerek çocukların morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Eğlenceli anlar yaşadılar. Hastalarımıza hediyeler dağıtarak onların gönüllerine dokunmak istedik."

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Giresun Belediyesince "Temiz Çevre Temiz Giresun" projesi başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Anıtkabir birçok anlamı içinde barındırıyor
11:09
Son 6 ayda 17 bin 672 kişi amatör denizci belgesi aldı
11:05
Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları gün yüzüne çıkarılıyor
10:58
Manisa'da 2 sahte diş hekimi yakalandı
10:55
Bağcılar'da zincirleme kaza: 7 yaralı
10:53
TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi
Kazakistan'ın başkenti: Astana
Kazakistan'ın başkenti: Astana
FOTO FOKUS
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ