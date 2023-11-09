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Güncel
İHA 09.11.2023 09:44

Minik öğrenciler Filistin için hayırda yarıştı

Adıyaman’da anaokulu öğrencileri Filistin’de yaşanan soykırım ve zulümden dolayı mazlum halkın yanında olduklarını göstermek için anlamlı bir etkinlik yaptı.

Minik öğrenciler Filistin için hayırda yarıştı

Sevgi Anaokulu ve Hürriyet Anaokulu/İlkokulu idarecilerinin öncülüğünde öğrenciler etkinlik düzenledi.

İdareciler, öğretmenler ve veliler kendi evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekleri, okulda kurdukları stantta bu ürünleri sattı. Filistin’de yaşanan soykırım ve zulüm dolayısıyla mazlum Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek ve bir nebzede olsa yaralarını sarmak için gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma duygusu aşılandı. Elde edilecek gelir Filistin’e bağışlanacak. 

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