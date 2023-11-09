Minik öğrenciler Filistin için hayırda yarıştı

Sevgi Anaokulu ve Hürriyet Anaokulu/İlkokulu idarecilerinin öncülüğünde öğrenciler etkinlik düzenledi.



İdareciler, öğretmenler ve veliler kendi evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekleri, okulda kurdukları stantta bu ürünleri sattı. Filistin’de yaşanan soykırım ve zulüm dolayısıyla mazlum Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek ve bir nebzede olsa yaralarını sarmak için gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma duygusu aşılandı. Elde edilecek gelir Filistin’e bağışlanacak.