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Güncel
AA 09.11.2023 09:33

Şanlıurfa'da 10 yılda tedavi edilen 1460 kanatlı hayvan doğaya salındı

Şanlıurfa'da son 10 yılda doğada bitkin halde bulunan 1460 kanatlı hayvan tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salındı.

Şanlıurfa'da 10 yılda tedavi edilen 1460 kanatlı hayvan doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Gölpınar Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada görevli personelden merkezdeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Çokçetin, merkezde tedavisi tamamlanan kerkenez ve çakır kuşlarıyla ilgilendi.

Çokçetin ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, ziyaretin ardından 3 kerkenez ile 1 çakır kuşunu doğaya saldı.

Kuşları saldıktan sonra Çokçetin, Türkiye'nin biyoçeşitliliğini ve yaban hayatını korumanın temel görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Doğada yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanları rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ettiklerini vurgulayan Çokçetin, "Şanlıurfa'da son 10 yılda 1460 kanatlı hayvan tedavi edilerek doğaya bırakıldı. 2023 yılı itibariyle de 281 kanatlı hayvanı doğaya saldık. Bu kapsamda da 3 kerkenez kuşu ile bir çakır kuşunu doğaya bırakıyoruz. Yavru halde doğada bitkin bulunan bu kuşlarımız tedavilerinin tamamlanmasıyla bugün doğaya bırakıyoruz. Doğada kendi başına yaşayacak hale gelen hayvanlarımızı doğal ortamına salıyoruz" diye konuştu.

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