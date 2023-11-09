Antalya'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekim ayında, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 30 hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 56 fişek ele geçirildi.

943 uyuşturucu operasyonunda ekipler tarafından yakalanan 1044 şüpheliye adli işlem yapılırken 65 aranan kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı.