Az Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.11.2023 09:41

Antalya'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekim ayında, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 30 hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 56 fişek ele geçirildi.

943 uyuşturucu operasyonunda ekipler tarafından yakalanan 1044 şüpheliye adli işlem yapılırken 65 aranan kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Muğla'da yetiştirilen zeytin ve zeytinyağı birçok ailenin geçim kaynağı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Yavuz: Adayların bağışları Gazze'ye yardım için gönderilecek
11:13
Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için yakalama kararı çıkarabilir
11:11
Anıtkabir birçok anlamı içinde barındırıyor
11:09
Son 6 ayda 17 bin 672 kişi amatör denizci belgesi aldı
11:05
Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları gün yüzüne çıkarılıyor
10:58
Manisa'da 2 sahte diş hekimi yakalandı
Kazakistan'ın başkenti: Astana
Kazakistan'ın başkenti: Astana
FOTO FOKUS
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ