Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da kamyonet takla attı: 3 yaralı
Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Kuşadağı bölgesi civarında meydana geldi. F.T.’ye ait 46 F 6971 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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