Erzurum'un Oltu ilçesinde OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu ile Oltu Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde 300 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Sünnetten korkup kaçan 6 yaşındaki Mehmet Bekteş tören alanındaki bir ağaca tırmandı.

Bekteş, babası ve yakınları tarafından güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi ve o da arkadaşları gibi sünnet oldu. Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şölene 300 çocuk ve aileleriyle birlikte Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı.

Çocukların sünnet kıyafetlerinin ve tüm hastane masraflarını karşılayan Taşçı ve Sağlam, ilçedeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çeşitli etkinlikler ve çalan müzik eşliğinde güle oynaya sünnet olan çocuklar İlçe Belediye Başkanı Dernekler Federasyonu Başkanına teşekkür etti.

Sünnetten korkup kaçan Mehmet Bekteş ise tören alanındaki bir ağaca tırmandı. 'Sünnet olmak istemiyorum diyen Bekteş'i aşağı inmesi için babası Necati Bektaş ve yakınları güçlükle ikna etti. Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım diyen Bekteş hastaneye götürülerek akranları gibi sünnet oldu.