Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinden Diyarbakır istikametine doğru giden Ö.U idaresindeki yolcu otobüsü İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan M.B. hayatını kaybederken, yolcu otobüsünde bulunan sürücü Ö.U. ile 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

M.B’nin cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden M.B.’nin İdil’in Oyalı Köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.