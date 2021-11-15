Van’da polis ekiplerince ‘hırsızlık’ yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında `Hırsızlık` yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 61 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 33 şahıs yakalanmış ve 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 12 adet elektrik direği ele geçirilmiştir.

Bu yakalamalara ilişkin 10 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Ele geçen malzemeler ilgili kurumlara teslimedilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında da; 2 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Motosikletli Yunus Timleri tarafından ise 1 aranan şahıs yakalanmış, 2 adet tabanca, 20 adet dolu fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 36 adet kurusıkı fişeği, 4,12 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap ve 2,43 gram metamfetamin ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.