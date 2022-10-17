Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Van'da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.
Etiketler: Kaçakçılık Van
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:46
- 11:56
- 11:38
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da bin 354 şahıs 225 araç sorgulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz