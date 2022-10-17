Van'da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.