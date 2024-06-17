Van'da farklı suçlardan aranan 33 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 9-16 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 301 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 75 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, tabanca, bıçak, 14 bin 910 paket sigara, 1 ton 58 kilogram tütün, 7 bin 169 paket makaron, 12 bin 998 paket sigara filtresi, 11 elektronik sigara ele geçirildi.