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Van'da çığ nedeniyle kapanan yollar açıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta çığ riski nedeniyle kapatılan Esenyamaç Mahallesi yoluna, dün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle çığ düştü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı bölgede, belediye karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Uzun uğraşlar sonucu kardan temizlenen yol, bugün araçların geçişine açıldı.
Etiketler: Van başkale ilçesiSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 12:05
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