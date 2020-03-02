Başkent Üsküp'teki Arasta Camisi'nde sabah namazının ardından düzenlenen programda, Türk ordusu ve Türk milleti için dua edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, mazlum coğrafyalara adalet götürmek için gayret gösteren Türk milleti ve ordusuna yardım etmesi için Allah'a dua ettiklerini belirterek Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan kahraman ordu mensuplarının muzaffer olması temennisinde bulundu.

Alkan, böyle dönemlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmanın önemine dikkati çekti.