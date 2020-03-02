Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki ormanlara yerleştirdiği 2 bin 328 fotokapanla bozayı, kurt, vaşak, pars, kızıl geyik, karaca gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan yöntemler yaban hayatıyla ilgili daha kesin veriler elde etme imkanı sunuyor.

Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indiriyor.

İnsan etkisinin azaltıldığı çalışmalar yaban hayvanlarının davranışları üzerinde daha sağlıklı veri alınmasına olanak sağlıyor.

Söz konusu kapanlar ayrıca araştırmacılara, türlerin net tanımlanabilmesi, kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin kesin olarak bilinmesi, çalışılması zor ormanlık alanlarda izleme yapılması ve aynı tür içinde farklı desenlere sahip hayvanların tespiti gibi faaliyetler yürütmesine imkan veriyor.

Yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile doğal yaşamdan ilginç anların kaydedilmesinin de önünü açıyor.

Ülke genelinde uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu belirlenen bölgelere yerleştirilen 2 bin 328 fotokapanla, bozayı, kurt, vaşak, pars, kızıl geyik, karaca gibi türler izlendi. Görüntüler, Türkiye'nin yaban hayatı zenginliğini de ortaya koydu.

Uydu vericili takip türlerin koruma çalışmalarına yön veriyor

Yaban hayvanlarının gözlenmesinde kullanılan uydu vericili tasmalar ise söz konusu canlıların yaşam, üreme ve konaklama alanlarının tespit edilmesi ve göç yollarının belirlenmesi maksadıyla kullanılıyor.

Hayvanları doğal yaşam ortamlarında izlemeye imkan sağlayan bu cihazlardan alınan veriler, türlere ilişkin yapılacak koruma çalışmalarına yön veriyor.

Bakanlık tarafından üretme istasyonlarında üretilen, rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakılanlar ile doğal yaşam alanlarında yakalanan yaban hayvanlarının hayatta kalma oranları ve yayılış alanlarının bilimsel olarak tespit edilmesinde de uydu vericili ya da GPS'li tasmalar kullanılıyor.

Bugüne kadar şah kartal, bozkır kartalı, tepeli pelikan, turna, bozayı, alageyik, yaban keçisi ve yaban koyunu türleri uydu vericili tasmalarla aktif olarak izlendi.