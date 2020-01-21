Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.B'nin, arkadaşlarıyla uyudukları sırada eve giden 3 kişi tarafından gasbedildikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.A, S.D, M.K. ile şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen E.T, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 2 cep telefonu, kuru sıkı tabanca, 200 avro ve bin 950 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen S.A, S.D. ve M.K, "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı, E.T. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA