Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 6 kilo 256 gram eroin, 8,44 gram esrar, 115,48 gram sentetik uyuşturucu ve 7 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.