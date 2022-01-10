Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bir haftada 6 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da bir haftada 6 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 6 kilo 256 gram eroin, 8,44 gram esrar, 115,48 gram sentetik uyuşturucu ve 7 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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