Öğrenciler ve iş yerlerine giden vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda sağanağın da etkisiyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa geçişlerinde yoğunluk görülüyor.

Özellikle D-100 Karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Bazı noktalarda yoğunluk var

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde yan yolda, Avrupa Otoyolu, hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Zincirlikuyu bitimine kadar sürüyor.

Mecidiyeköy Meydan’da D-100 ve TEM bağlantı yollarında ve Barbaros Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane civarında bazı noktalarda trafik yoğunluğu görülüyor.

İBB verilerine göre, saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 oldu.